Cade San Giovanni, ora è davvero dura

Una decina di giorni fa era praticamente salva, ora invece ha un piede e mezzo in C. Gli orizzonti cambiano in fretta (e non in meglio) per San Giovanni, che al debutto nei playout di volley B cade a Loreto in gara1 (3-1; 25-20, 25-17, 16-25, 27-25). Sabato il retour-match in Valconca e i marignanesi, se vogliono rimanere aggrappati alla categoria, prima devono vincere 3-0 o 3-1, dopo di che sono obbligati a portare a casa pure il ‘Golden Set’. Altrimenti la retrocessione sarà scolpita. A Loreto la squadra di Della Balda ha avuto un pessimo approccio, scivolando subito sotto 2-0. Nella terza frazione la reazione, così come il quarto segmento sembra sorridere a Uguccioni (foto) e compagni, che sul 21-24, con tre set-point a disposizione, però si piantano.

Il tabellino: Scrollavezza 7, Uguccioni 16, Gabellini 8, Mancinelli 8, Morichelli 20, Conci 3; Ferraro (libero), Ercoles 1. All.: Della Balda.