Cadono i Tigers, i Dolphins rompono il ghiaccio

I Villanova Tigers, che non avevano mai perso, cadono a Forlimpopoli. I Riccione Dolphins, che erano ancora alla ricerca del primo sorriso, rompono il ghiaccio nel match casalingo con il Grifo Imola. Destini incrociati in questa Divisione Regionale 1, la ex D. Quello dei Tigers è un ko bruciante. Momentaneo stop, dunque, alla bella corsa della squadra di Amadori, sconfitta nella tana dell’Artusiana per 80-65 in un match a senso unico e con i locali già a +20 all’intervallo sul 46-26. Per Villa in doppia cifra Jack Zannoni (21) ed Enrico Zanotti (11), mentre nell’Artusiana hanno recitato la parte del leone Gorini (19) e Colombo (17). Vincono invece i Dolphins e dopo un paio di beffe dolorose è una boccata d’aria fresca per la squadra di Ferro. Alla Dolphins Arena finisce 75-72.