Cailungo, Zonzini nuovo responsabile della scuola calcio

Primo e importante step in casa Cailungo. Il nuovo responsabile della scuola calcio è Ermanno Zonzini.

"Una grande persona, un ex calciatore, un grande amico e un attaccamento alla società importanti – dicono dal club del Titano – Non ci sarebbe potuta essere persona migliore per la scuola calcio riattivata nel 2015 ed oggi un polo unico con i numeri dei grandi".

Zonzini torna a Cailungo nella figura di direttore generale della scuola calcio. "Un tassello veramente importante per la società, un responsabile per tutto il settore giovanile che guiderà tutto l’entourage, staff allenatori e che potrà sicuramente gestire al meglio le nuove stagioni". Intanto, il prossimo appuntamento al Piccolo Maracana di Cailungo sarà il 28, 29 e 30 agosto con gli open day gratuiti: tutti i bambini e le bambine possono partecipare per conoscere lo staff al completo.