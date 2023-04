Calciatore 15enne aggredito dal guardalinee

"Un episodio disgustoso". Non potrebbe definire in maniera diversa il responsabile del settore giovanile dello United Riccione, Salvatore Micale, quanto successo domenica scorsa a Classe dove erano di scena i ragazzi dell’Under 15 per la penultima gara del campionato regionale élite. "A fine gara il guardalinee – racconta Micale – è entrato in campo e ha dato un colpo con la bandierina a un nostro giocatore. È stato un match con un clima, in generale, non consono a una gara di calcio giovanile. Una partita che i nostri avversari hanno interpretato da subito in maniera molto dura. Poi nel finale si è acceso un parapiglia in campo. Tre giocatori del Classe si sono scagliati verso un nostro tesserato. Un compagno per difenderlo si è preso dal guardalinee un colpo in testa e in faccia". Utile specificare che in questi campionati i guardalinee si dicono ‘di parte’, nel senso che non sono designati, ma sono ‘uomini’ delle società. Ieri è arrivata la squalifica da parte del giudice sportivo. "Si commina la squalifica – si legge nel comunicato – fino al 17 luglio 2023 al signor Arjan Metvelaj (assistente di parte della società Classe), poiché a fine gara colpiva con violenza un calciatore avversario cagionandogli molto dolore".

"Rimango basito sui soli tre mesi di squalifica – dice Micale – Una persona di questo tipo non può stare in un campo da calcio. Calcio che per noi, e questo lo ripetiamo tutti i giorni ai nostri ragazzi, è gioia e divertimento. Episodi di questo genere mi fanno veramente pensare che non abbiamo capito niente". Decisa la presa di posizione dello United Riccione. "Siamo solidali e vicini al nostro atleta vittima, come certificato anche dal comunicato Figc – scrive sui social il club del presidente Pasquale Cassese – di uno spiacevole episodio di violenza. Ci rendiamo disponibili fin da ora ad assistere la famiglia in eventuali iniziative che intenda intraprendere nelle sedi opportune". Interviene anche il presidente del Classe, Antonio Cavina. "Metvelaj è una persona molto rispettosa che non ha mai creato alcun problema prima, sia durante le partite che in società – dice – Ha visto suo figlio accerchiato e colpito dagli avversari. E, pur sbagliando, ha reagito così in sua difesa del suo ragazzo".