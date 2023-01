Calcio camminato anche per gli over 50

Importanti novità, sul fronte di un uno dei principali progetti avviati dalla Federcalcio di San Marino in termini di salute e benessere tramite l’attività sportiva non agonistica. L’iniziativa di calcio camminato, nell’adesione alla quale i pazienti diabetici potranno contare su una corsia preferenziale, è infatti da qualche giorno aperta a tutti gli over 50 che siano interessati a praticare l’attività. Il calcio camminato, una versione del gioco del calcio con regole particolari, come il divieto di correre e di fare contrasti, si pone l’obiettivo di ridurre la sedentarietà e di socializzare in gruppo, riducendo al minimo i rischi di infortuni normalmente connessi ad una normale partita di calcio. L’attività prevede un allenamento settimanale di circa un’ora e mezza che si svolgerà alla palestra di Fonte dell’Ovo il mercoledì alle 18.15 a partire dalla metà mese.