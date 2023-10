Calcio riminese in lutto. E’ morto Cosimo Franco

La Rimini del pallone piange la scomparsa di Cosimo Franco all’età di 90 anni. Padre di Sergio, delegato provinciale Figc di Rimini, con lui tanti giovani riminesi hanno dato i primi calci a un pallone prima alla Colonnella, poi nella Promosport. Ha iniziato ad allenare come servizio alla parrocchia e ha continuato con questo spirito per oltre 50 anni, ricoprendo anche i ruoli di presidente e presidente onorario della Promosport. Decine e decine ieri i messaggi sui social per ricordare quell’uomo di sport che ha dato tanto al calcio del nostro territorio. "I valori di cui è stato testimone ogni giorno – sono le parole scritte dal presidente del comitato regionale della Figc dell’Emilia Romagna, Simone Alberici – le sue qualità umane, il suo impegno e la sua passione sono l’eredità più preziosa che non dimenticheremo".