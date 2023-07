Calciomercato, Il Valzer delle Panchine non si è Concluso, Ogunseye al Centro delle Trattative

Il calciomercato ieri è partito da Rimini. Ufficialmente. Ma già da giorni in serie C le trattative non mancano. Il valzer delle panchine non si è ancora concluso. Anche la Spal sembra in dirittura d’arrivo. Il club ferrarese, appena retrocesso dalla serie B, ha deciso di puntare su Mimmo Di Carlo. Il tecnico torna, così, in pista, dopo la deludente stagione sulla panchina del Pordenone. E lo fa in un club importante, ma ora decisamente scontento. Restando tra i mister, la Lucchese ha chiuso il proprio rapporto con mister Maraia. Storia d’amore finita con i toscani che ora si sono messi sulle tracce di un altro tecnico. In continua evoluzione il mercato dei giocatori. Il neopromosso Arezzo pensa all’ex Foggia, Roberto Ogunseye, per rinforzare il proprio attacco. Ma deve vincere la concorrenza proprio del club pugliese e del Cluj.