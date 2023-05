Cambi di programma

Un cambio di data e un cambio obbligato di campo. Sono due le squadre del settore giovanile del Rimini che non hanno chiuso il conto con questa stagione, entrambe impegnate ai playoff. Sono pronti a debuttare in finale i biancorossi della Primavera 4 con un cambio di programma. Infatti, la gara inizialmente prevista per sabato sul campo della Pergolettese è stata rinviata a domenica, sempre con calcio d’inizio alle 15 al centro sportivo ‘Costernaro’ di Casale Cremasco. Niente cambio di data, ma di campo sì, per la squadra Under 15, pronta a giocarsi i quarti di finale, dopo aver brillantemente passato gli ottavi battendo il Monopoli nel doppio confronto. Con l’Avellino, ora, i biancorossi giocheranno la propria gara casalinga in programma domenica non al ’Romeo Neri’, ma allo stadio ’Calbi’ di Cattolica (calcio d’inizio alle 11).