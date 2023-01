Cambia il calendario del campionato di serie D. Con l’ufficializzazione delle date di svolgimento della 73esima edizione della Viareggio Cup che si svolgerà dal 29 marzo al 3 aprile e a cui parteciperà la rappresentativa serie D, il Dipartimento Interregionale ha disposto che la decima giornata del girone di ritorno ritorno (la 12esima dei gironi A e D) è anticipata dal 19 al 12 marzo, stesso discorso per l’11esima giornata di ritorno (13esima dei Gironi A e D) dal 26 al 19 marzo. Il giorno di riposo originariamente programmato per il 12 marzo è stato quindi posticipato al 26 marzo. Dal 2 aprile il calendario rimane invece invariato. Le squadre con uno o più calciatori convocati nella rappresentativa possono richiedere l’anticipo al 15 marzo delle partite in programma il 19. Una facoltà consentita perché il raduno della selezione guidata da Giannichedda inizierà il 16 marzo.