Campionato italiano di velocità A Misano una sfida nella notte

Sfide nella notte sul circuito di Misano. Arriva il Civ, il Campionato italiano di velocità con i suoi protagonisti e la racing night che porterà la Superbike in pista nella serata di domani, mentre sempre alla sera, ma oggi, si svolgeranno le qualifiche. In sella alla sua Ducati Broncos, Lorenzo Zanetti arriva al Misano world circuit da primo in classifica. Fino a oggi quella di Zanetti è stata una stagione contraddistinta dalla costanza che gli ha permesso di essere davanti a tutti con 117 punti. Punti frutto di una seria di podi ben auguranti anche perché Zanetti ha già vinto quest’anno a Misano la gara inaugurale del campionato. Ma non sarà una passeggiata. Michele Pirro dista appena otto lunghezze, e senza la caduta di Vallelunga arrivata dopo quattro vittorie consecutive, la classifica oggi potrebbe raccontare altro. La battaglia in cima alla classifica per i due alfieri Ducati è garantita. Come terzo incomodo si candida Luca Bernardi con la sua Aprilia Nuova M2, fresco vincitore proprio della gara a Vallelunga, per lui la prima in assoluto. Misano segna il ritorno al Civ di Lorenzo Gabellini in sella alla Honda del Black Sheep Team.

Nella Supersport 600 NG si profila un testa a testa. Simone corsi con il doppio podio di Vallelunga ha racimolato 6 punti di vantaggio su Marco Bussolotti, in ombra nella prova romana. Attenzione anche a Emanuele Pusceddu che insegue a 14 lunghezze di distanza da Corsi, ma arriva in corsa a Misano dopo una vittoria e un terzo posto ottenuto nell’ultima tappa del Civ. La Superport 600 sarà come al solito molto agguerrita e tra i primi tre della classifica potrebbero inserirsi Massimo Roccoli e Valerio Mercandelli reduce dalla vittoria in gara 2 a Vallelunga. A scompaginare i piani potrebbe essere la wild card Luca Savadori. In Moto3 lo spagnolo Vicente Perez Selfa si presenta a Misano da dominatore con 53 punti di vantaggio sul secondo, Leonard Abruzzo. Non resta che capire se a Misano Perez Selfa troverà chi gli metterà le ruote davanti. Oltre ad Abruzzo da tenere d’occhio Christian Lolli e il ritorno di Nicola Carraro.