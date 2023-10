Campioni di oggi e di ieri per ricordare Paolo Rossi

L’eroe del Mondiale dell’’82, ma soprattutto un marito affettuoso, attento. Federica Cappelletti ieri ha raccontato il ’suo’ Paolo Rossi, il campione del calcio di casa nostra scomparso nel 2020. L’affetto per un uomo straordinario, il ricordo di un campione indimenticabile, ma anche uno sguardo positivo sul futuro del calcio femminile. La Cappelletti, che è appena stata eletta presidente della Divisione di calcio femminile, ha partecipato ieri mattina alle Befane Shopping Centre di Rimini a un evento, promosso dal centro commerciale, dal Rimini e dal Victor San Marino, dedicato al marito. A fare gli onori di casa Massimo Bobbo, direttore de Le Befane, mentre a portare i saluti dell’amministrazione comunale è stato l’assessore Mattia Morolli. Mentre sul maxischermo passavano le immagini della carriera di Paolo Rossi, sul palco Federica ha dialogato con Massimo Boccucci, giornalista del Corriere dello Sport, e con gli ex calciatori Massimo Bonini e Marco Macina, ripercorrendo le vicende sportive dell’attaccante ex Como, Vicenza, Perugia, Juve, Milan, Verona, e della Nazionale italiana, partendo dal libro scritto da lei con il marito ‘Quanto dura un attimo’, pubblicato nel 2019. In platea, tantissime personalità del mondo sportivo del territorio: Giuseppe Geria, direttore generale del Rimini, il presidente Victor San Marino Luca Della Balda, Pasquale Cassese, presidente United Riccione. Insieme a dirigenti e atleti di Rimini, Victor San Marino, United Riccione, San Marino Academy, Sansepolcro. E tante giovani calciatrici - del Rimini e dello United Riccione, attente nell’ascoltare le parole di Federica Cappelletti e il suo impegno per far crescere il movimento del calcio femminile in Italia. "Ho grandi ambizioni – ha raccontato la presidente, rivolgendo il suo messaggio proprio alle giovani calciatrici – e sento che le istituzioni italiane ed internazionali ci stanno supportando. I primi incentivi, per le squadre di serie A sono arrivati, ma arriveranno anche per le altre serie. In Italia siamo ancora indietro, ma sto studiando i modelli degli altri Paesi: il migliore oggi è quello della Spagna. Il mio desiderio è portare il calcio italiano ad un livello importante, ma occorrono mezzi per far crescere le ragazze e avere un livello tecnico sempre più elevato. La rivoluzione deve partire dai settori giovanili".