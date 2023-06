Campioni passa dalla Perla Verde

Nel 2009, per la prima volta nella storia del calcio giovanile, viene organizzato un torneo all’interno di uno dei più prestigiosi stadi del calcio, il Giuseppe Meazza a San Siro di Milano, nel corso di una giornata dedicata interamente ai giovani atleti. Da allora, Campioni in tour ha attraversato i templi del calcio italiano fino ad arrivare all’edizione di quest’anno, la tredicesima, le cui finali si svolgeranno oggi, dalle 9.30 alle 19, allo stadio Nicoletti di Riccione, con la partecipazione di tante squadre provenienti da diverse zone d’Italia. Campioni in tour è un progetto nato da un’idea di Francesco Gullo che porta i giovani atleti a giocare negli stadi dei loro sogni. Accanto alle attività sportive e ricreative che coinvolgono tantissimi bambini, la manifestazione si distingue anche per l’impegno sociale, con l’iniziativa parallela denominata Campioni in tour per le pediatrie.