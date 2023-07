Cangini alla corte di mister Bucci

Alessio Cangini abbraccia il progetto del Riccione 1926. Riccionese, classe 1991, centrocampista mancino dalle spiccate doti tecniche, Cangini è stato in passato una delle colonne del centrocampo della Fya Riccione e torna nella sua Perla Verde facendo una scelta di cuore e rinunciando anche ad offerte di categoria superiore. "La mia massima aspirazione – sono le prime parole in biancazzurro del centrocampista – era tornare a giocare nella mia Riccione e farlo con questo gruppo è per me assolutamente entusiasmante. In rosa ci sono tanti amici e giocatori che stimo profondamente e le prospettive della società sono sicuramente stimolanti: percepisco un forte legame con il territorio, grande senso di appartenenza, unito alla voglia di fare bene e di farsi trovare pronti ogni domenica". Prende forma la squadra di mister Bucci in vista dell’inizio del prossimo campionato di Prima categoria.