Casali, Cusinato e Pazzaglia verso il Marocco I successi a Verucchio valgono la finale

Sabato 4 marzo il TM Open ha fatto tappa al Golf Rimini Verucchio mettendo in palio, oltre ai graditi premi di giornata, l’accesso alla finale nazionale, preludio all’appuntamento conclusivo al Mazagan Beach Resort in Marocco. Vi prenderanno parte Elia Casali (37), Giorgio Cusinato (39) e Luca Pazzaglia (36) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Marco Calderoni (36), Domenico Di Martino (33) e Corrado Munarin (33). Tempo di finali anche al Riviera nei due appuntamenti del fine settimana. Sabato i golfisti sono scesi in campo a coppie per la Race to Fairmont Royal Palm, circuito che dopo la finale ad Asolo premierà i migliori con un soggiorno a Marrakech. Hanno completato il primo step Emanuele e Diego Danzi, vincitori con 67 colpi. Con solo anche Michele Sgolastra e Fabrizio Sampaolo (41) che, nella categoria netta, hanno preceduto Pierangelo Bassi con Massimo Stefani e Andrea Vitali con Michele Colio, tutti appaiati a quota 41 punti. Domenica uno strepitoso Davide Zarotti ha vinto il Bretagna Tour con 68 colpi. Con lui hanno staccato il pass per la finale Domenico Parma (34), Lamberto Pecci (37) e Gabriele Fiorucci (35) che si sono imposti nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi