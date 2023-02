Castagner, il centravanti gentile del Rimini

di Donatella Filippi

"Una persona perbene, un ottimo attaccante. L’uomo più scaramantico che abbia mai conosciuto". Così, Giancarlo Bellucci ricorda Ilario Castagner scomparso sabato scorso all’età di 82 anni. Sono stati compagni di squadra, i due, in maglia a scacchi. Era la stagione 67-68. Serie C. Bellucci, giovanissimo portiere arrivato dal Viserba. Castagner, bomber navigato acquistato dall’Arezzo sul quale i tifosi del Rimini riponevano tante aspettative. Tutte ripagate. Perché Castagner nelle sue due stagioni nel Rimini del presidente Guido Belardinelli un segno deciso lo ha lasciato. Cinquantuno volte in campo e 14 gol realizzati. "La buttava dentro spesso e volentieri – ricorda Bellucci, allora 15enne – Con lui, Barbieri e Ghelli là davanti potevamo stare tranquilli. Castagner aveva i colpi. Mi ricordo un gol che realizzò con la Carrarese accarezzando il pallone con il tacco". Due ne realizzò in quella partita che Bellucci ricorda benissimo. E il Rimini stese i toscani.

Diceva scaramantico? "Il più scaramantico del mondo. Non c’era gara nella quale, prima di scendere in campo, non si mettesse il sale nelle scarpe". Rituale curioso, e sicuramente singolare rimasto impresso nella memoria di Bellucci, almeno quanto i gol realizzati in maglia a scacchi.

In Romagna, lui che era originario di Vittorio Veneto, c’era arrivato dopo aver girato l’Italia. Reggio Emilia, Legnano, la sua Perugia, Prato. Fino a Piazzale del Popolo dove decise, al termine di quelle due stagioni nelle quali in panchina sederono tre allenatori: Domenico Bosi, l’argentino Ugo Lamanna e Walter Gardelli nell’ultima parte dell’annata successiva, di appendere le scarpe al chiodo. "Smise presto (aveva 28 anni) – ricorda l’ex portiere di Viserba che la maglia del Rimini l’ha vestita per una quindicina di stagioni in carriera prima di diventare, per anni, il preparatore dei portieri biancorossi. Handanovic e Consigli tra i suoi pupilli – perché già in testa aveva di diventare allenatore".

E così fu. Il suo ‘Perugia dei miracoli’, la favola degli Imbattibili. Come dimenticarlo. Ma anche Atalanta, Lazio, Milan e Inter, oltre a Pescara e Pisa, prima di chiudere la sua avventura da allenatore a Perugia. Dove sennò. Poi si dedicò al calcio chiacchierato. Opinionista, commentatore televisivo. Senza mai perdere quel sorriso rassicuranete che permette di ricordarlo, da tutti, Bellucci compreso, come un uomo per bene.

"Davvero d’altri tempi. Penso di non averlo sentito urlare mai. Nemmeno una volta in due anni a Rimini". Ieri nella sua Perugia l’ultimo saluto. In migliaia hanno partecipato, commossi, al funerale nella chiesa di San Giovanni Battista. Dirigenti, giocatori, allenatori, ma soprattutto tifosi.