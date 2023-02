C’è anche Vano, ma in attacco si va verso la conferma di Mencagli

Rifinitura in gruppo ieri per Vano che oggi sarà regolarmente a disposizione di Gaburro, ma partirà dalla panchina. Spazio in attacco a Mencagli, insieme all’immancabile Santini. Con loro ci sarà anche Mattia Rossetti, preferito questa volta a Gabbianelli. Nessuna novità in difesa con la conferma di Gigli al fianco di Panelli e anche quella di Haveri sulla corsia mancina. Un solo ritorno in mezzo al campo. Precisamente quello di Delcarro che andrà a riprendersi il posto ‘ceduto’ nelle ultime uscite a Biondi. Conferma per l’ultimo arrivato Sandri in cabina di regia e anche per Matteo Rossetti, sul quale Gaburro continua a puntare ormai da diversi turni. Niente convocazione per Rosso, Acquistapace e De Rinaldis. Oltre naturalmente a Piscitella, messo fuori lista qualche settimana fa, alla chiusura del mercato di riparazione.