C’è il derby allo stadio dei Pirati I Falcons attendono Fano

Sono addirittura tre, le squadre riminesi ai nastri del campionato di serie B di baseball. E come logica vuole, il trio è stato inserito nello stesso girone, il C. Oggi è tempo di playball e allo stadio dei Pirati sarà subito derby, di fronte la Mediolanum New Rimini, inopinatamente retrocessa la passata stagione, e i ‘cugini’ del Rimini ‘86, che al contrario sono invece una matricola (garauno è alle 15, mentre la seconda sfida si giocherà alla luce dei riflettori, alle 20). Chiusa la parentesi con Mike Romano, il New Rimini è tornato sotto la guida tecnica di Gilberto Zucconi, che era comunque nello staff anche nell’infausto torneo di serie A dello scorso anno. "Vogliamo disputare un campionato di vertice – attacca il neo manager –, pertanto sarà importante farci subito trovare pronti, concentrati. A nessuno è andata giù la retrocessione e quel ricordo dev’essere la molla per poterci riscattare. Ritengo che l’organico sia competitivo – prosegue Zucconi –. Sul monte, dove siamo un po’ corti, abbiamo inserito l’italo-venezuelano Daniel Muzzarelli, che da regolamento può essere schierato in garadue, mentre la prima partita va ‘coperta’ con gli italiani".

Oggi arriveranno dunque le prime risposte contro un’avversaria che nel ruolo di manager si affida a Simone Perazzini, un Rimini ‘86 che disputerà i suoi match casalinghi sul diamante di Spadarolo. I lanciatori partenti del New Rimini saranno Ridolfi e Aiello. La terza realtà riminese è rappresentata dai Falcons Torre Pedrera (e pure qui parliamo di un club che la passata stagione si esibiva al ‘piano di sopra’), quei ‘falchetti’ di Willy Lucena che giocheranno a Rivabella (il debutto domani con Fano, alle 11 e alle 15). Potenza Picena, Foggia, Cupra e Unione Picena 2 le altre squadre del girone. Le prime due vanno ai playoff.