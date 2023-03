C’è Porto San Giorgio, l’Ap Titano è in allerta

Dopo il forzato stop imposto dal campionato di C Silver, girone gestito dal comitato Fip umbro, l’Ap Titano torna in campo questo pomeriggio per incrociare all’ombra del canestro Porto San Giorgio (si gioca nell’impianto di Acquaviva, con inizio alle 18: i fischietti sono Ciaralli e Flocco). Un match importante per l’albiceleste, che deve sistemare pure una vecchia ‘pendenza’. Nel confronto di andata, infatti, Raschi & co. inciamparono in terra marchigiana (78-74 il risultato), mentre adesso i sammarinesi possono vantare ben otto di punti vantaggio nei confronti degli avversari (30 a 22 il conto). Coach Rossini in questi giorni è riuscito a recuperare un po’ tutti i malconci, eccezion fatta per Dini, il cui infortunio è piuttosto serio. L’unico che resta in forse è Pasolini, che lamenta un problema a un piede. "Nel rendimento di Porto San Giorgio è determinante l’impronta che riescono a mettere i loro stranieri, giocatori che hanno grandi responsabilità tecniche. Ad Acquaviva il calore del pubblico si avverte parecchio, cercheremo di dare spettacolo", promette l’allenatore sammarinese.