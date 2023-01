C’è Spoleto, l’Ap Titano vuole chiudere l’andata in bellezza

È al giro di boa, il campionato di basket C Silver, girone gestito dal comitato Fip dell’Umbria. E l’Ap Titano, in quest’ultimo turno di andata, si esibirà questo pomeriggio in casa, cioè allo Sport Domus di Serravalle, contro la non irresistibile Atomika Spoleto (alle 18, i fischietti sono Limone e De Rosa). Un’avversaria più che alla portata, dicevamo, con gli umbri che possono esibire un record di 2-11 e si ritrovano adagiati sul fondo della classifica: un bilancio che è ben poca cosa rispetto al 9-4 dell’albiceleste.

"È una formazione giovane, che ha nell’aggressività la sua caratteristica migliore", le considerazioni sui rivali vengono dal coach sammarinese Stefano Rossini, che ha una striscia (aperta) di tre partite, con l’ultimo stop che risale al 3 dicembre, quando Dini (foto) e compagni incapparono nella prima della classe, l’imbattuta Loreto Pesaro. Arriva Spoleto e il San Marino deve fare a meno soltanto di Kevin Riccardi. Tutti abili e arruolati gli altri.