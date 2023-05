C’è un Rimini che va forte Under 15 in semifinale

C’è un Rimini che va forte come un treno. Serviva l’impresa e i ragazzi dell’Under 15 l’hanno fatta raggiungendo la semifinale dei playoff nazionali. E anche senza badare a spese in casa dell’Avellino (4-0). I giovani biancorossi arrivano all’appuntamento con la gara di ritorno sapendo di dover scalare una montagna, dopo il 2-1 per i campani nella gara d’andata in Romagna. La scalano. La partenza è a passo spedito, ma l’accelerata i biancorossi la danno prima dell’intervallo. Esattamente quando Nava, è il minuto 35, decide di passare per vie centrali. E quando si trova faccia a faccia con Dentice non sbaglia. Un gol, quello del vantaggio, che assume ancora più valore quattro minuti dopo, quando il Rimini concede il bis. Questa volta a superare il portiere degli irpini ci pensa Mataj con una conclusione dal centro dell’area raccogliendo il cross di Drudi. La strada è ancora lunga e la squadra di mister Berretta questo lo sa bene. Nella ripresa, così, scende in campo esattamente con la stessa determinazione. L’Avellino prova a riaprire il match e a salvare Perazzi c’è anche il palo che gli irpini colpiscono su azione di calcio d’angolo. Lo spavento risveglia il Rimini che, per non correre rischi, al 26’ segna anche il terzo gol di giornata. In contropiede Fontemaggi non si fa pregare e mette ancora una volta in ginocchio Dentice. Il tris già sarebbe sufficiente per alzare le braccia al cielo, ma i biancorossi, appena tre minuti più tardi, servono anche il poker. Esattamente quando Molfetta infila in porta un cross dalla sinistra di Fontemaggi. Il gol della tranquillità, quindi, arriva prima della mezz’ora del secondo tempo. E’ in quel momento che si inizia già a sentire il profumo della semifinale. E del derby. Perché i giovani biancorossi in semifinale affronteranno proprio i vicini di casa del Cesena, in un doppio confronto di andata e ritorno. Il primo round andrà in scena domenica in riviera, il ritorno la domenica successiva sul campo del Cesena.

Avellino: Dentice, Trevisone (32’ st Zarra), Angrisano (35’ st Salierno), De Cicco (6’ st Terlizzi), Manzo (6’ st D’Auria), Aloisi, Santonastaso (35’ st Marra), Manuzzi, Napoli (32’ st Di Marino), Rosanova, Cavallaro (6’ st Trasparente). A disposizione: Venditto, Oliva. Allenatore: Pianese.

Rimini: Perazzi, Cenci (37’ st Zammarchi), Drudi, Nava (37’ st Grassi), Manzi, Bizzarri, Arlotti (37’ st Eco), Scirocco, Di Pollina (11’ st Molfetta), Mataj (19’ st Fontemaggi), Foschi (19’ st Celani). A disposizione: Cherubini, Ramja. Allenatore: Berretta.

Reti: 35’ pt Nava, 39’ pt Mataj, 26’ st Fontemaggi, 29’ st Molfetta. Ammoniti: Terlizzi.