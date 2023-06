Celli, riminese al top con San Marino "Porto la squadra sempre più in alto"

Il miglior italiano del campionato di baseball è riminese e gioca a San Marino. Non del tutto una sorpresa, ma una gradita conferma ad altissimi livelli. Federico Celli è in cima alle classifiche di rendimento, con la particolarità di saper anche battere nel momento giusto. Lo sa proprio il San Marino campione d’Italia, che prima del turno di riposo di questo weekend aveva approfittato di un grande slam del suo esterno centro per fiaccare definitivamente la resistenza di Parma in gara3. I ducali sono anche caduti sabato con Grosseto e ora, al termine dell’andata, in cima al girone di Poule Scudetto c’è traffico: Bologna guida con 9 vinte e 3 perse, dietro ci sono San Marino e Parma a 8-4. Gli scontri diretti tra le tre? Alla pari.

"Dispiace per alcune partite lasciate per strada ma siamo tutte lì e siamo messi bene – dice Celli –. Abbiamo un girone di ritorno da giocare e si scende in campo sempre per vincere, al di là dei calcoli sui possibili incroci nei quarti di finale playoff. La squadra c’è e vogliamo uscire da questo girone di ferro con una buona classifica. Il livello sarà alto. Se non dai quarti di finale, sicuramente da un’eventuale semifinale. L’avversario più forte in assoluto? Parma".

Federico Celli sta contribuendo alla causa con numeri di eccellenza assoluta. Primo in media battuta tra tutti i giocatori di Poule Scudetto con un astronomico 481, è anche terzo nei punti battuti a casa con 24 e sesto nei fuoricampo con 3. Oltre alla continuità nel lungo periodo, è stato decisamente importante anche aver colpito quando più contava, come nel caso di quel grande slam. "Sono cose che realizzi a mente fredda – prosegue Celli –. Lì per lì pensi a giocare e poco altro. Fa piacere, avere buoni numeri, dà fiducia e anche una spinta in più, ben sapendo che non ci si deve rilassare ma è doveroso continuare sulla stessa via. Quella partita con Parma è stata un tira e molla, con loro in vantaggio e noi a recuperare. È vero, quel fuoricampo ha indirizzato la partita, bene che sia andata così".

La squadra è passata da una prima fase con due partite da 9 inning a una seconda con tre gare da 7. "Ben vengano – dice Celli – le tre partite, anche se rimango affezionato alla lunghezza dei nove inning. Nel baseball più si gioca e meglio è. È diversa l’impostazione della squadra così come l’utilizzo dei lanciatori. Benissimo invece il timer sui campi, velocizza il gioco". Il campionato ora si ferma, con le gare che ricominceranno la settimana successiva. San Marino ospiterà a Serravalle il Big Mat Grosseto venerdì 7 e sabato 8 luglio. In questo weekend è prevista un’amichevole a Modena. "Tre settimane di pausa sono tantissime in uno sport del genere – chiude Celli –. Avremo il test di Modena che ci aiuterà, ma non è la stessa cosa a livello di adrenalina. Ora però guardiamo avanti".