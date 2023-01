Centrocampisti contati, attaccanti in abbondanza

Vietato sbagliare in casa. È una necessità quella che il Rimini sa di dover rispettare sabato tornando al ‘Romeo Neri’. Tanto per rendere prezioso il punto conquistato lo scorso turno a Olbia. Impresa non semplice contro la Lucchese, ma nemmeno impossibile. Organico non esattamente al completo per Marco Gaburro che dovrà rinunciare agli squalificati Delcarro e Tonelli. Centrocampo dimezzato, quindi, ma tante alternative in tutti gli altri reparti considerando che l’infermeria è vuota. Il tecnico veneto potrebbe continuare a dare fiducia là davanti a Mattia Rossetti e Santini, in compagnia di Vano. Ma c’è anche Gabbianelli che scalpita. Scelte obbligate in mezzo al campo dove ci sarà il debutto dal primo minuto di Biondi e spazio anche a Matteo Rossetti. Il ballottaggio tra Pasa e Tanasa, invece, potrebbe risolversi questa volta a favore del primo. Meno muscoli e più qualità, insomma.