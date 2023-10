Cerbasi di Arezzo dirige il match contro i marchigiani

Sarà la prima volta domenica sera al ’Neri’ (calcio d’inizio alle 20.45), per la settima partita di campionato, tra il Rimini e l’arbitro Erminio Cerbasi. Il fischietto della sezione di Arezzo, designato ad arbitrare il match dei biancorossi contro la Recanatese, non ha mai diretto in carriera una partita della squadra di Piazzale del Popolo. Tre, invece, i precedenti con i marchigiani tra serie D e C con una sola vittoria per la Recanatese, in D, nel match casalingo contro della stagione 2020-2021 contro l’Olympia Agnonese (5-2). Poi due sconfitte, entrambe la scorsa stagione: la prima in casa dell’Imolese (2-1) e la seconda davanti al pubblico di casa contro il Gubbio (2-0). Cerbasi domenica in Romagna sarà assistito da Matteo Lauri di Gubbio e Gian Marco Cardinali della sezione di Perugia. Quarto uomo Ciro Aldi di Lanciano.