Cesena-Rimini sarà faccia a faccia tra bomber

di Donatella Filippi

Hanno entrambi fatto tredici alle porte del 2023. Sarà anche il derby dei bomber quello tra Rimini e Cesena che si giocherà alla ripresa del campionato, domenica 8 gennaio, allo stadio Manuzzi. Claudio Santini da una parte in riviera, Simone Corazza dall’altra, verso l’entroterra. Tredici, appunto, i gol realizzati dai due attaccanti delle formazioni romagnole sin qui. Tredici in 17 gare per l’attaccante del Rimini. Tredici in 18 per quello del Cesena. Tre i rigori battuti dal bomber toscano, due quelli calciati dal centravanti friulano. Sono loro a guidare la classifica dei cannonieri del girone B. Nessuno ha fatto meglio di loro in tutta la serie C (a quota 10 nel girone A c’è Ferrari del Vicenza, a 12 nel gruppo C comanda Iemmello del Catanzaro). Santini e Corazza hanno anche già un buon margine sugli inseguitori.

Infatti, viaggiano a quota 9 Spagnoli e Montalto, rispettivamente bomber in forza ad Ancona e Reggiana. Il girone d’andata in biancorosso di Santini è stato di quelli che i tifosi riminesi difficilmente dimenticheranno. Perché ai 13 gol in campionato ci sono da aggiungere anche i tre realizzati in Coppa Italia. Oltre a prestazioni capaci di restare negli occhi, al di là del fiuto davanti ai portieri avversari. Per Santini un anno d’oro in riviera. Mai come a Rimini il bomber toscano era riuscito a fare paura in zona gol agli avversari. Più bomber, sin qui, in carriera lo è stato Corazza. Ma poi nemmeno poi più di tanto considerando che pure l’attaccante del Cesena sta andando più forte del solito. Ma in Romagna il centravanti di Latisana c’è arrivato la scorsa estate con un bottino di 12 gol realizzati la stagione precedente in serie B con la maglia dell’Alessandria. Insomma, quello tra Santini e Corazza tra meno di dieci giorni sarà un po’ un derby nel derby.

Quello d’andata per il momento, oltre ad averlo vinto il Cesena al ‘Romeo Neri’, lo ha vinto anche Corazza con il gol che ha deciso la seconda gara della stagione. Santini, poi, si è rifatto in Coppa Italia con quella doppietta, sempre al ‘Neri’, che ha estromesso i vicini di casa dalla competizione (2-1 il risultato finale). Quello di ritorno in campionato, ora è tutto da scrivere. Cambia il palcoscenico e, nel tempo, sono cambiate anche Rimini e Cesena. I biancorossi hanno superato un duro momento no, nonostante la sconfitta contro il san Donato. I bianconeri, ora più che mai, non hanno nessuna intenzione di scendere dal treno delle big del girone.