"Chiedo ai ragazzi di chiudere a testa alta"

"È un’amarezza enorme, fresca. Pian piano cercheremo di metabolizzare tutto e vediamo cosa riusciamo a fare". È una trasferta amara, l’ultima della stagione oggi contro il Rimini, per il Montevarchi che già lo scorso turno, dopo la sconfitta in casa contro l’Alessandria, è stato costretto a salutare il calcio professionistico. E l’amarezza dei toscani la si capisce in fretta dalle parole del proprio presidente Angelo Livi. Che, però, chiede ai suoi ragazzi di chiudere a testa alta in Romagna. "Chiediamo di chiudere il campionato – dice – in maniera dignitosa anche se non siamo al massimo delle nostre possibilità. Ma vogliamo onorare comunque questo campionato". L’amarezza del presidente Livi è la stessa del responsabile dell’area tecnica Giorgio Rosadini. "Credo onestamente – dice – che abbiamo commesso degli errori, possibili in un progetto come il nostro. C’era la consapevolezza di dover affrontare anche una simile eventualità. Venivamo da un percorso importante e in questi 10 anni la dirigenza è riuscita a ottenere traguardi di prestigio (una scalata dalla Terza categoria al professionismo, ndr), arrivando per meriti concreti in serie C grazie ad uno staff sempre più collaudato". E, così, più che alla gara di Rimini nella quale la squadra di mister Andrea Coppi chiuderà un’annata sportivamente dolorosa, il Montevarchi pensa già al domani. "Credo che l’Aquila – prosegue Rosadini – debba prendersi un momento di riflessione per analizzare a dovere l’annata e quanto è stato fatto. Non bisogna abbattersi, ma guardare avanti cercando di restare uniti e di salvaguardare la società, l’elemento prioritario. Sarà necessario riprogrammare il futuro in base alle potenzialità a disposizione, con l’intento di far tesoro degli sbagli e pronti a ricostruire un progetto sostenibile". Mister Coppi per la trasferta romagnola non infarcisce la propria squadra di giovani. Un segnale di come i toscani vogliano comunque chiudere la stagione a testa alta.