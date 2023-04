Cinque gol alla Ternana, festeggiano le biancazzurre

Cinque le reti siglate dalle Under 15 della San Marino Academy alla Ternana (5-0). Successo ritrovato per le biancazzurrine, che accorciano sul Parma, secondo con un punto di vantaggio sulle titane. Giova ricordare che proprio le prime due classificate si qualificheranno per i quarti di finale che il Sassuolo ha pressoché ipotecato. Under 15 fase interregionale (9ª giornata): Arezzo-Cesena 0-0, Delfini Biancazzurri-Sassuolo 0-4, Ternana-San Marino Academy 0-5, Fiorentina-Parma 0-0. Classifica: Sassuolo 24; Parma 19; San Marino Academy 18; Arezzo 14; Fiorentina 9; Cesena 8; Delfini Biancazzurri 7; Ternana 4.

Le Under 17 della Femminile Riccione dilagano contro Modena andando a bersaglio undici volte (11-0).

Under 15 seconda fase. Girone B (9ª giornata): Bologna-Imolese 0-0, Rapid Viadana-United Romagna 2-2, Ravenna-Femminile Riccione 2-7, Rimini-Sassuolo 3-0, Reggiana-Modena 0-5.

Classifica: Bologna, Femminile Riccione 23; Rimini 22; Sassuolo 18; Modena, Rapid Viadana 11; ravenna 10; Imolese 7; United Romagna 4; Reggiana 0.