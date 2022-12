Cittadella dello sport, si cerca un padrone

Sette campi da calcio, tre campi da padel e una pista ciclo podistica. Sembra pronto a prendere veramente vita il centro sportivo della Gaiofana. Una telenovela infinita che potrebbe essere arrivata alla puntata clou. Infatti, da Palazzo Garampi fanno sapere che è in pubblicazione "il bando per l’affidamento in concessione attraverso finanza di progetto – scrivono dall’amministrazione comununale di Rimini – delle attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione del centro sportivo all’ex area Ghigi". L’opera, di cui in città ormai si parla da una vita e non sempre con toni evidentemente lusinghieri tra un incidente di percorso e l’altro, rientra nel piano triennale dei lavori pubblici "ed è cofinanziata – spiegano dal Comune – attraverso le risorse ottenute dal Comune di Rimini dal Pnrr (missione sport e inclusione sociale) per 1,4 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di 5 milioni di euro".

L’intervento previsto consiste nel completamento e rifunzionalizzazione delle opere già eseguite (come uffici e spogliatoi), oltre alla realizzazione di nuove opere non previste in precedenza. L’impianto polivalente accoglierà almeno tre diverse discipline sportive. Nel dettaglio è previsto il completamento di sette campi da calcio (quattro per il calcio a undici sia in erba che in sintetico, due per il calcio a sette e altrettanti per il calcio a cinque), la realizzazione di tre campi da padel, di una pista ciclo podistica e di una tribuna per gli spettatori dei due campi da calcio principali, oltre al mantenimento e all’eventuale ampliamento del parcheggio con impianto di fotovoltaico già esistente. Ma non è finita qui perché è anche prevista la sistemazione dei camminamenti e delle aree a verde. Insomma, nuova vita per quel centro sportivo che stava per nascere anni fa, ma che non aveva mai visto la luce.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte è fissato per il 17 febbraio del prossimo anno (https:appaltiecontratti.comune.rimini.itPortaleAppalti). Il cronoprogramma prevede l’aggiudicazione dell’appalto, entro marzo 2023 ed il completamento dei lavori per agosto del 2025.