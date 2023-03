Claudia Campo e Cristina Zangheri si fermano ancora ai piedi del podio

Sono finite ancora una volta ai piedi del podio, Claudia Campo e Cristina Zangheri, le due giocatrici che difendono i colori della Beach & Park San Marino nel campionato italiano federale di beach volley per società. Il primo quarto posto, le due ‘beacher’ del Titano, lo avevano ottenuto a gennaio a Bologna e adesso, sempre sulla sabbia bolognese, Campo & Zangheri (insieme nella foto) si sono ripetute, per loro un’ulteriore quarta piazza nella categoria Silver. Ammesse in tabellone con la quinta posizione nel ranking, Claudia e Cristina hanno debuttato con un successo su Romagnoli e Rossi (2-0 lo score; 15-13, 15-10), per inciampare poi contro Caprigli e Petroncini (0-2; 8-15, 10-15). Scivolate nel tabellone delle perdenti, Campo e Zangheri sono tornate a vincere un match combattutissimo contro Zanotti e Masetti (2-1; 12-15, 15-13, 15-13). Nulla da fare poi in semifinale contro Pera e Buffagni (0-2; 9-15, 12-15), così come trovavano disco rosso contro Lorenzini e Bragazzi nella finalina valida per il terzo posto (0-2 il risultato; 10-15, 12-15).