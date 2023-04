Claudia Dipilato, che rientro: subito un oro e un argento

Mancava dalle gare da un po’, praticamente da un anno, ma una volta tornata in un contesto agonistico l’inattività non si è fatta assolutamente sentire. Già bi-campionessa del mondo Master 40 di Pole Sport Posa, Claudia Dipilato (foto) ha gareggiato nella specialità Artistic Pole, disputando sia i campionati nazionali organizzati a Roma da Pole Sport Italia, sia il ‘Soul in Pole’ dello Csen che è andato in scena invece a Legnano. Bene, la Dipilato è finita sul podio in entrambe le competizioni, catturando la medaglia d’argento ai nazionali di Roma e l’oro in quel di Legnano. "Al momento preferisco dedicarmi a manifestazioni che prevedano un lato artistico più accentuato e non comprendano esercizi obbligatori durante la routine, esercizi che adesso come adesso li vivo come una costrizione", spiega Claudia, che grazie al secondo posto ai nazionali ha staccato pure il pass per i campionati mondiali che si terranno a fine ottobre a Katowice, in Polonia.