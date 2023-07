Club e Nazionali a scuola dal Nado

Delicato ed in continua evoluzione, l’universo normativo legato alle disposizioni internazionali in materia di antidoping. Avvalendosi del supporto del Nado (l’Organizzazione nazionale antidoping) e delle competenze del suo presidente, il sammarinese Claudio Muccioli, la Nazionale di San Marino ed i club coinvolti dalle competizioni europee hanno potuto prendere coscienza dei limiti imposti dalle più recenti regole in merito alle sostanze considerate dopanti. Lo scorso giovedì è stata la volta del Tre Penne, interessato questa sera dalla gara di andata nel Q2 di Europa Conference League contro il Valmiera. In precedenza, Cosmos e La Fiorita avevano già partecipato alla serata condotta dal Nado, così come la Nazionale di San Marino – quest’ultima qualche giorno prima degli impegni internazionali di giugno con Kazakhstan e Finlandia, nel merito delle qualificazioni ad Euro 2024.