Cno chiude prima la stagione Al via domani la seconda fase

Anche l’ultimo tassello è andato al suo posto, col Cno Santarcangelo che archivia la regular season del torneo Nbu senza macchia, per un’ovvia leadership in beata solitudine. L’ennesimo ‘scalpo’ catturato da Tassinari e compagni è quello dell’Amarissimi, grazie a un perentorio blitz a Riccione (51-70 lo score; Lucchi ne mette 13, Cenci 15 tra i padroni di casa). Appena una lunghezza dietro i Lions Coriano, che non si fanno trovare impreparati nel confronto con la terza forza del campionato, quel Dream City che cede ai corianesi nella palestra amica (51-68; Vettori 25, Ramilli 24). La quarta piazza sorride sempre al Ciu Ciu Team, che va a strappare il referto rosa a Cattolica nella ‘tana’ del Free (50-61 il finale; Bronzetti ‘scrive’ 14, ai cattolichini non sono sufficienti i 20 di Bryan). Il Fadamat, invece, la spunta (64-58) sul Panzini Tim, che non trova antidoti per arginare il debordante Rossi, autore di ben 37 punti, mentre Solazzi si stoppa a 22. A Viserba il Taz respinge l’assalto del Miramare (61-57; Giardini 22, Morelli 13), mentre i Novafeltria Blizzard passano sul campo del Sunrise (48-59; Cangini 22, Rizzo 11). A Morciano i Rhinos ‘incornano’ i Pantheguns (67-59; Villa e Posani 11) e il Cinemuseum ha le meglio sui Sharks Villa Verucchio (46-37; Tamai 18, Bronzetti 9). Nel recupero, infine, i Dogana Ducks prevalgono in volata sul Cinemuseum (60-56; Barrena 16, Muntangesu 17). Ora irrompe sulla scena la fase a orologio, due partite contro le vicine di graduatoria. Si comincia domani sera con Pantheguns-Cno (media 7, ore 20.45), mentre venerdì è in calendario la sfida tra Sunrise e Sharks (h. 21.15 alla Carim).

Classifica finale: Cno 34, Lions Coriano 32, Dream City 28, Ciu Ciu Team 26, Amarissimi 22, Miramare e Free 20, Blizzard 18, Rhinos, Fadamat, Dogana Ducks, Panzini Tim e Taz 16, Cinemuseum 12, Sunrise 6, Sharks e Pantheguns 4.