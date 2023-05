Cno contro Lions, domani l’ultimo atto

Domani sera, sulle tavole del Flaminio, andrà in scena la finale del torneo Nbu di basket amatoriale gestito dalla Uisp. La palla a due verrà alzata alle 20.30, di fronte, nel pieno rispetto delle gerarchie espresse dalla regular seasom, le prime due classificate, vale a dire l’imbattuto Cno Santarcangelo e i Lions Coriano. Già campioni in carica e con il ruolino immacolato, i clementini si fanno preferire, così come nella prima fase i due precedenti hanno sempre parlato a favore del Cno, che nella semifinale di questo memorial ‘Caragiulo’ non ha fatto sconti al Ciu Ciu team San Marino (65-40 il risultato, Tomasini top scorer con 12 punti; in doppia cifra pure Guziur, che ne ha messi 10). Nell’altro incrocio, invece, i Lions si sono imposti 65-50 sul Dream City, con Medoune a fare la voce grossa: per lui 23 pt a referto con tre triple a bersaglio, più un’infinità di rimbalzi e stoppate.