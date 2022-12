Cno e Lions ancora imbattute, ma il Dream City non molla

Nove giornate in archivio, nel torneo Nbu di basket amatoriale gestito dalla Uisp, e in testa troviamo sempre una coppia di squadre imbattute. Le realtà ‘senza macchia’ sono Cno Santarcangelo e Lions Coriano. I clementini, in un autentico testacoda, hanno ‘maltrattato’ i Pantheguns (92-33 sul tabellone; 20 i punti di Lucchi, 9 per Biagini), mentre i ‘leoni’ sono andati a banchettare a Villa Verucchio (53-81 lo score con gli Sharks; il solito Gueye ne mette 23, Bronzetti risponde con 14). Scolpita pure la terza piazza del Dream City, che non fa sconti al Miramare (57-34; Bartolini ‘scrive’ 24, Ciotti risponde con 9 per la formazione ospite). La gara più equilibrata va in scena a Morciano, con i Rhinos che alla fine riescono a ‘incornare’ il Panzini Tim (55-50; Bernabè 17, Solazzi 15). Comodo blitz del Fadamat nella tana del Sunrise (68-85 alla sirena; Migani ne imbuca 21, Sansone 23). Sorridono in trasferta anche i Novafeltria Blizzard, a segno sul campo del Cinemuseum (50-60; Murattini e Tamai ne mettono 18 a testa). L’Amarissimi, infine, tiene a dieta rigida i Dogana Ducks e strappa il referto rosa (50-39; Yammine 13, Sarti 10). La sfida fra Taz Viserba e Ciu Ciu Team è stata rinviata al 20 gennaio.

Classifica: Cno Santarcangelo e Lions Coriano 18, Dream City 16, Amarissimi Riccione, Free Cattolica e Ciu Ciu Team San Marino 12, Novafeltria Blizzard, Fadamat, Panzini Tim e Miramare 10, Cinemuseum e Taz Viserba 8, Rhinos Morciano 6, Dogana Ducks e Sharks Villa Verucchio 4, Sunrise 2, Pantheguns 0.