Cno, il percorso resta netto

Passano le giornate, con il torneo Nbu di basket Uisp che ha abbracciato ora la fase a orologio in attesa dei playoff, ma il Cno non perde il ‘vizio’ di vincere tutte le partite che gioca, per un record di 19-0. Ultime ‘vittime sacrificali’ i Pantheguns, battuti 76-30 con 20 punti di Lucchi (foto), e i Lions Coriano, piegati 75-51 (Tomasi 17, Locatelli 16). Largo anche il successo del Dream City sul Ciu Ciu team (65-36; Ramilli 20, Bronzetti 14), più incerte le altre sfide. I risultati: Sunrise-Sharks 63-61; Free-Blizzard 78-75; Dogana Ducks-Panzini Tim 55-53; Amarissimi-Miramare 49-39; Taz-Cinemuseum 51-44; Rhinos-Fadamat 20-0 (a tavolino). Classifica: Cno 38, Lions 32, Dream City 30, Ciu Ciu team 26, Amarissimi 24, Free 22, Miramare 20, Rhinos, Taz, Dogana Ducks e Blizzard 18, Panzini 16, Fadamat 15, Cinemuseum 12, Sunrise 8, Pantheguns e Sharks 4.