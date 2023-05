Cno, la squadra che non perde mai

Non c’è niente da fare, vincono sempre loro, i ragazzi del Cno Santarcangelo. Va avanti così, tra i canestri della Uisp, da quattro anni esatti, da quando, cioè, i clementini persero la loro ultima partita contro il Fadamat nella semifinale playoff della stagione 1819. Da allora, solo la pandemia li ha potuti fermare, con la striscia vincente che ha toccato quota 64 lunedì sera, quando sulle tavole del Flaminio hanno battuto i Lions Coriano nella finale del torneo Nbu di basket gestito dalla Uisp (55-38 lo score). Per il Cno è il quarto titolo, secondo di fila, in questa manifestazione. Contro Coriano l’equilibrio si è spezzato nel terzo periodo grazie a qualche folata in contropiede e a un paio di triple di Tomasini. Il tabellino – Cno: Arlotti 12, Lucchi 9, Tomasini 9, Di Giacomo 8, Tomasi 8, Guziur 5, Calisesi 2, Fornari 2. All.: Donati. Lions: Medoune 11, Vettori 11, Salvadori 9, Mar. Palazzi 4, Bianchi 2, Mat. Palazzi 1. All.: Dauti. Parziali: 14-5, 23-18, 40-25.