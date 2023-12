Coach Dell’Agnello:: "Determinanti i pochi rimbalzi"

A metà tra l’orgoglio per la prestazione e il rammarico per il colpaccio svanito soltanto nel finale, Sandro Dell’Agnello commenta la sconfitta in volata della Rbr. "Essere arrivati ancora lì all’ultimo minuto contro la squadra meritatamente prima è stato importante – spiega il coach - La taglia fisica ha fatto la differenza e a rimbalzo abbiamo subito (41-29, ndr)". Il rammarico è per l’inizio definito "al cloroformio" e per qualche errore decisivo in una sfida punto a punto. "Negli ultimi 2’ Aradori ha fatto un canestrone dei suoi, in palleggio, arresto e tiro, noi palle perse banali come una linea laterale pestata. Ma restano i 38’ giocati a testa alta". Dell’Agnello vede margini per allontanarsi dalla zona a rischio. "Cresceremo in difesa, lo garantisco, non buttandola sul fisico, ma con l’organizzazione".

f. m.