Coach Ferrari: "Noi sempre avanti, vittoria meritata"

"Abbiamo fatto obiettivamente un’impresa – non nasconde la sua felicità coach Mattia Ferrari nell’analisi della gara –. Credo che la vittoria sia meritata, siamo stati praticamente sempre in vantaggio. La squadra ha disputato una partita molto attenta dal punto di vista difensivo, ci siamo passati la palla, abbiamo giocato assieme e non ci siamo mai disuniti nel momenti di difficoltà. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi". È 1-0 Rimini, ma Ferrari non cambia la prospettiva di questa serie sulla carta impari. "Sì, sulla serie penso che non sia cambiato niente, Treviglio resta favorita, noi dobbiamo verificare le condizioni di D’Almeida e recuperare in poco tempo tutte le energie spese. Abbiamo comunque fatto un grande passo, che ci regala due partite al Flaminio". Una garauno preparata peraltro molte bene. "Grazie, molti di questi meriti vanno però ascritti a Zambelli (il vice, ndr), da lui partono le prime informazioni, le prime idee. E anche stavolta Mauro ha fatto un lavoro egregio".