Coach Rossini saluta i Titans

Non sarà più Stefano Rossini l’allenatore della Pallacanestro Titano nella C Unica 20232024. Il coach sammarinese è stato sollevato dall’incarico dopo il raggiungimento dell’obiettivo dello scorso anno, cioè l’arrivo tra le prime sei del girone umbro-marchigiano con qualificazione, appunto, in C Unica. "Un grande grazie a Stefano per tutto quello che ha fatto quest’anno – dichiara il presidente della Pallacanestro Titano, Giuseppe Carbone -. Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di entrare tra le prime sei e questo è un fatto". Conciliante anche lo stesso Rossini. "Non è una rottura ma un saluto. Una valutazione fatta tutti assieme su cosa sia meglio per la gestione della prossima stagione nel suo complesso. Di sicuro questo è un anno che porterò nel cuore". Il probabile successore alla guida dei Titans dovrebbe essere Piero Millina, coach con vasta esperienza anche di A2 che è attualmente a San Marino ad occuparsi del settore giovanile federale (Under 17 Gold nell’anno in corso).