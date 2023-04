Colombo e Fusco guarderanno il match dalla tribuna

Uno squalificato per parte in vista del derby del Nicoletti. Lo United Riccione dovrà rinunciare a Colombo, il Forlì a Fusco. Entrambi fermati per un turno. Mano pesante del giudice sportivo sulla Pistoiese che dovrà pagare 1.800 euro di multa a causa delle intemperanze dei propri tifosi rei di aver rivolto "al termine della gara – si legge nel comunicato ufficiale del giudice sportivo – reiterate espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara attingendo inoltre con numerosi sputi l’automobile dell’ufficiale di gara". Nel girone D è stato fermato per tre giornate Cocconi della Bagnolese, per una Olivieri e Grilli dell’Aglianese, Abbey del Ravenna, Fazzi del Real Forte Querceta, Tzvetkov della Bagnolese, Una giornata di squalifica anche per l’allenatore del Ravenna, Massimo Gadda che domenica osserverà i suoi dalla tribuna.