Colpo dell’Entella: cade la Reggiana e tutto si riapre

La Virtus Entella vince lo scontro diretto e la Reggiana trema. Nella giornata in cui il Cesena dice addio al duello di testa pareggiando in casa del Gubbio. Riprende la marcia l’Ancona, mentre la Carrarese frena a fermo. Vittoria larga e importante per il Siena. Fiorenzuola ko.

Serie C. Girone B (31ª giornata). Gubbio-Cesena 1-1, Fiorenzuola-Recanatese 0-1, Montevarchi-Torres 1-0, Olbia-Imolese 1-2. Ore 17.30: Alessandria-Lucchese 0-1, Ancona-San Donato Tavarnelle 3-0, Fermana-Carrarese 0-0, Reggiana-Virtus Entella 0-1, Rimini-Pontedera 1-1, Siena-Vis Pesaro 4-0.

Classifica: Reggiana 68; Entella 65; Cesena 60; Ancona 53; Carrarese 50; Gubbio, Siena, Pontedera 46; Lucchese 44; Rimini 42; Fiorenzuola, Fermana 38; Recanatese 36; Recanatese 33; San Donato Tavarnelle, Olbia 31; Vis Pesaro 30; Alessandria 29; Imolese 25; Montevarchi 24.