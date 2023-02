Colpo esterno per gli Under 13 prof della San Marino Academy, capaci di fare la voce grossa in casa della Reggiana (3-2). Le reti di Renzi e Nicolini fanno pendere, di misura, le prima due frazioni, mentre la terza si risolve in un pareggio a reti inviolate per una domenica senza gol subiti. Non altrettanto sorridenti i ragazzi del Rimini battuti dal Modena in Emilia (3-2). Ai biancorossi non sono bastati i gol realizzati da Cassano e Costantini per non restare a secco e a quota sette in classifica.

Under 13 professionisti girone A (18ª giornata): Imolese-Fiorenzuola 7-3, Piacenza-Bologna 3-3, Bologna squadra B-Parma 0-4, Cesena-Modena squadra B 4-0, Sassuolo-Spal 3-1, Modena-Rimini 3-2, Reggiana-San Marino Academy 2-3.

Classifica: Parma 40; Spal 39; Cesena 34; Sassuolo 31; Bologna 27; Modena 26; Piacenza 24; Reggiana 17; San Marino Academy 10; Rimini, Imolese 7; Fiorenzuola 0. Fuori classifica: Bologna squadra B 26; Modena squadra B 11.