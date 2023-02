"Coltiviamo il talento"

Anche l’ex centrocampista riminese del Rimini, Matteo Brighi, ieri ha partecipato alla presentazione della Digital collection serie C 2022-23, il nuovo album Panini dedicato alle squadre e ai calciatori della terza serie. "La serie C – ha detto l’ex giocatore di Juventus, Roma e Bologna – ha la funzione di coltivare il talento e lo si può fare solo dando fiducia. Speriamo che presto che questa serie torni ad essere fucina di talenti". Come ai suoi tempi in biancorosso quando, da Piazzale del Popolo, prese la strada di Torino. Insieme a Brighi, nella presentazione moderata dal giornalista Marco Cattaneo, oltre al neo presidente della Lega Pro, Matteo Marani, anche il riminese d’adozione, ed ex giocatore del Rimini, Umberto Calcagno, ora presidente dell’associazione italiana calciatori. "Ho avuto la fortuna di giocare contro Grosso e Toni all’epoca del loro passaggio in serie C e la storia di questa categoria racconta l’importanza di questo campionato. Soprattutto oggi che si parla di valorizzazione dei giovani. Per un calciatore di Lega Pro avere una figurina Panini ha un grande valore e da forza ad un percorso unico".