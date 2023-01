Con i bianconeri una rivalità lunga 45 anni

Quello odierno, tra A1 e A2, è l’incrocio numero 40 tra Rimini e Udine, con i biancorossi che comandano 20-19. Un braccio di ferro iniziato nella remota stagione 7879, col fattore campo che è saltato spesso e volentieri. Al ‘Carnera’, impianto dedicato al grande pugile friulano, i romagnoli hanno infatti vinto 8 partite su 19. E uno dei blitz più belli risale al torneo 0001, l’ultimo disputato in A1 dall’allora Vip. Era la prima giornata e la squadra allenata da Ticchi aveva appena abbracciato Rodney Buford, guardia americana che avrebbe fatto sognare la piazza per un paio di mesi prima di levare le tende per volare nella Nba. Bene, lo statunitense va in campo con appena un allenamento e mezzo insieme ai compagni, dei quali probabilmente ancora non conosce neppure il nome, segna 28 punti e Rimini sbanca il ‘Carnera’ (86-89 lo score, 28 anche per Sekunda).