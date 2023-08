Con Pagliuca e Battara stasera al Living

Si preannuncia una serata ricca di emozioni e sport quella prevista per stasera dalle 19.30 al Living di Misano. Sarà festeggiato Alberto Bollini, 57 anni, campione d’Europa con la Nazionale Under 19 e ora vice commissario tecnico della Nazionale di Roberto Mancini. L’allenatore originario di Poggio Rusco, nel mantovano, risiede a Misano e qui incontrerà amici e tifosi. Bollini durante la serata racconterà di sè e della sua carriera, tra aneddoti e storie di sport. Verrà ripercorsa la splendida cavalcata della Nazionale Under 19 vincitrice dell’Europeo anche attraverso le immagini di questa splendida impresa. Una serata di ospiti, ricordi con Massimo Battara, allenatore dei portieri della Nazionale A, Gianluca Pagliuca, portiere, vicecampione del mondo con la Nazionale nel 1994 e Enrico Battisti (vice di Bollini), per lui un background di altissimo livello nei settori giovanili dei club italiani.