Con Santini amore al primo gol Zaccagno, certezza tra i pali

Zaccagno 8,5. Con lui il Rimini è sempre stato in mani sicure. Mai uno scivolone e nemmeno la frattura dal setto nasale ha frenato la sua incredibile stagione.

Galeotti 7. Un voto più basso rispetto al compagno di reparto, ma solo per numero di presenze. Una sfortuna aver avuto davanti un Zaccagno così, una fortuna averne potuto ‘prendere’ i segreti.

Allievi 4,5. Da un certo punto della stagione in poi inizia a non essere più lui. Sicuro e granitico prima, impacciato e sempre pericolosamente pronto all’errore dopo.

Haveri 5. Combatte sempre con i soliti errori. Grandi potenzialità mai mostrate. Con il tempo crescerà. Difficilmente lo farà sotto gli occhi dei tifosi biancorossi.

Tofanari 6. Spesso resta a guardare, ma alle chiamate risponde con tutto quello che ha.

Regini 5. Torna a due passi da casa con sulle spalle un curriculum da big. Curriculum che pesa e lui delude le aspettative.

Laverone 6. Fa il suo. Il problema è che da un giocatore della sua età e della sua esperienza il compitino non basta. In campo e fuori. Nello spogliatoio e fuori.

Panelli 7. Il professionismo se lo prende con intelligenza. Non parte in prima linea nelle rotazioni. La prima linea se la prende.

Pietrangeli 6,5. Da debuttante dimostra di poterci stare. La stagione è difficile, le difficoltà non le teme.

Gigli 6. Non facile farsi trovare sempre pronti. Ci prova e a tratti ci riesce.

Delcarro 8. Sorprendente per numero di gol di realizzati (8). Sorprendente per carica agonistica. Sarà difficile trattenerlo.

Pasa 4,5. Doveva essere la mente del centrocampo biancorosso. Non lo è mai diventato, fino ad accomodarsi in panchina.

Piscitella 5,5. È sempre un piacere per gli occhi. Perché tecnicamente, D o C che sia, non si discute. Ma c’è un però: incide troppo poco.

Tonelli 6. Prova a caricarsi il Rimini sulle spalle con piedi educati e cervello. Ma non può farlo troppo a lungo.

Rosso 5. Un voto figlio di colpe probabilmente non tutte sue. Non sente la fiducia e fatica quindi a ripagarla.

Sandri 6,5. Ha potenzialità che si notano a occhio nudo. Arriva e si prende il posto, ma il Rimini è già in fase decisamente calante.

Matteo Rossetti 5. Più bassi che alti. Non convince fino in fondo e Gaburro non lo aspetta.

Tanasa 5. Soffre il salto di categoria. Prova a rimediare con la garra. Non basta.

Biondi 7. La sua intensità dà una scossa al Rimini. Viaggia forte in una squadra che va piano.

Gabbianelli 6,5. Alla fine è l’unico capace di far dialogare come si deve un centrocampo e un attacco che non si parlano.

Mencagli 5,5. Troppi infortuni per incidere, ma anche troppe occasioni mancate.

Santini 8,5. Venti gol. Basta un numero per descrivere la sua fantastica stagione. Con il Rimini è amore a prima vista.

Mattia Rossetti 5. Doveva dare quel qualcosa in più all’attacco. Non lo ha dato.

Vano 4,5. Non fa mai agli avversari quella paura che solo vedendolo dovrebbero avere.