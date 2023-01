Contro Cento cambia la viabilità

Domenica arriva Cento e il Comune, per motivi di ordine pubblico, ha predisposto una regolamentazione temporanea per la circolazione dei veicoli. Dalle 16 alle 21 sarà chiusa l’intera via Sartoni e la via Arnaldo da Brescia (nel tratto da via Gioberti a via Sartoni): chiusura totale al traffico anche nella via IX Febbraio, da via Flaminia a via Machiavelli. Dal divieto sono esclusi i residenti, oltre i mezzi di polizia e soccorso. Occhio inoltre ai divieti di sosta, sempre temporanei (qui dalle 15 alle 21). Intanto Lnp ha comunicato i dati relativi all’affluenza nei palasport. E Rimini è ben posizionata, tanto da risultare quarta in tutta l’A2 con 2.378 spettatori a gara, classifica che è guidata dalla Fortitudo Bologna (4.238) davanti a Udine (2.787) e Forlì (2.396). Rimini, poi, è addirittura seconda per indice di riempimento col 79.2% nel suo Flaminio (meglio solo il Carnera di Udine col 79.8%).