Contro la Fortitudo Bologna sarà il RivieraBanca day

Mancano ancora 19 giorni, all’intrigante match interno con la Fortitudo Bologna, ma in casa Rinascita c’è già fermento, non fosse altro perché quella domenica di inizio febbraio verrà celebrato l’Rbr-day o ‘Giornata biancorossa’ che dir si voglia. In quell’occasione gli abbonamenti non saranno validi, con i tifosi fidelizzati che dovranno mettere mano al portafoglio per entrare al Flaminio. Per loro, per quei 1.272 aficionados, è stato comunque previsto un diritto di prelazione, con la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita a prezzi di favore. Sì, perché per una poltroncina bianca ci vorranno 40 euro, un bianca ne costerà 20 e una rossa 15, mentre il prezzo per un non numerato è stato contenuto in 10 €. La prelazione si può esercitare da oggi a martedì 24, con i tagliandi che si possono prendere nelle sede societaria al Flaminio, nonché nelle tabaccherie Pruccoli di viale Vespucci e Millenium di via Chiabrera. Dal 25 gennaio, poi, prevendita aperta a tutti, mentre i biglietti messi a disposizione della tifoseria Fortitudo saranno nell’ordine del 10% della capienza del vecchio palas, cioè 300. L’incontro si disputerà in prima serata, alle 20.30, questo per la diretta televisiva su E’-Tv. E alla stessa ora il campionato di serie A di calcio propone il derby Inter-Milan. Una concorrenza che potrebbe farsi sentire. "Ci aspettiamo lo stesso un afflusso importante, confidiamo nella passione dei nostri sostenitori", resta fiducioso il ds Davide Turci. Contro la Fortitudo, poi, l’Rbr indosserà una nuova divisa con i colori del main sponsor RivieraBanca, divisa che verrà poi venduta all’asta per fini benefici, Due le associazioni alle quali verranno destinati i proventi: Arop, che si occupa dei bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica, e Ca’ Santino, che si rivolge invece alle disabilità psichiche. Per l’Rbr-day verranno inoltre studiate varie forme di intrattenimento.

a.c.