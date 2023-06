Coppa della Pace Oggi la partenza

É il giorno del ciclismo, della 51ª Coppa della Pace, viva e brillante anche in questo 2023 delle alluvioni. Gli organizzatori hanno confermato la gara dopo le dovute valutazioni e dopo aver verificato che il territorio che sarà attraversato dalla corsa ha risentito solo marginalmente delle piogge torrenziali delle scorse settimane. Sono 30 le formazioni nazionali e internazionali che hanno confermato la loro presenza oggi a Sant’Ermete per confrontarsi con le strade della Valmarecchia in questa corsa dedicata agli Under 23. 72 i chilometri del percorso che si sviluppa su due circuiti piuttosto tecnici che attraversano i territori dei comuni di Santarcangelo, Poggio Torriana, Verucchio e Rimini. In palio, oltre alla Coppa della Pace - Trofeo Fratelli Anelli, anche il trofeo riservato alla classifica a punti per i traguardi volanti, dedicato a Bruno Anelli, e quello riservato alla classifica a punti che porta il nome di Gino Mondaini, storico direttore sportivo del Pedale Riminese. Partenza alle 23.30 dallo stabilimento Anelli: in palio la successione al vincitore del 2022, Federico Guzzo.