Coppa, ecco le finaliste

La finale di Coppa Titano sarà Virtus-Tre Penne. È questo l’esito dopo il ritorno delle semifinali giocate mercoledì sera. Fondamentali le vittorie nelle gare di andata per le formazioni di Bizzotto e Ceci che si giocheranno un posto in Europa ed un trofeo da alzare a fine stagione. Partendo dalla sfida di Dogana, la Folgore aveva il compito più difficile, ovvero cercare di ribaltare lo

0-3 subito dalla Virtus due settimane prima. E la Folgore ci prova, ma non basta il gol di Sartoni (1-0 il finale) per alzare le braccia al cielo e volare in finale. Pochi problemi invece per il Tre Penne che forte del doppio vantaggio dell’andata riesce ad imporsi anche nel ritorno contro la Libertas sul sintetico di Acquaviva col medesimo risultato (2-0). Così, Virtus e Tre Penne ora si concentrano sulla finale che per i primi mancava dal 2011 e per i secondi dal 2018.