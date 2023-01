Coppa Titano, Virtus e Tre Penne mettono un’ipoteca sulla finale

Vittorie con vista finale per Virtus e Tre Penne. Nelle gare di andata delle semifinale di Coppa Titano giocate mercoledì sera i neroverdi di Luigi Bizzotto e i biancazzurri di Stefano Ceci vincono con merito e ora vedono la strada verso la finalissima più vicina. Ad Acquaviva la Virtus batte con un secco 3-0 la Folgore. Primo tempo di marca neroverde. La gara si sblocca già al 7’ grazie al calcio di rigore di Buonocunto. Prima della fine del tempo, grande azione corale della Virtus con il solito Buonocunto quale direttore d’orchestra che fa partire l’azione, Angeli lancia benissimo Alessandro Golinucci il quale a tu per tu con Pollini lo batte per il 2-0. Ad

inizio ripresa arriva anche il tris per gli uomini di Bizzotto: cross di Castiglioni per la testa di Angeli che insacca il 3-0. La Folgore prova a scuotersi e poco dopo viene annullato un gol a Urbinati per fuorigioco. Ma l’occasione più grossa per gli uomini di Lepri arriva all’87’ quando Sartori dal dischetto può accorciare anche in vista della gara di ritorno ma il suo destro è troppo potente e termina alto. Vince come detto anche il Tre Penne grazie al 2-0 sui rivali della Libertas nella gara giocata a Dogana. La gara si sblocca a metà del primo tempo grazie a Gai: Badalassi è bravo a mantenere vivo il possesso e dal fondo riesce a metterla in mezzo per il capitano biancoazzurro che batte Zavoli per l’1-0. Il raddoppio degli uomini di Ceci arriva ad inizio ripresa: grande azione fatta partire da Dormi che serve Badalassi, sfera a Gai che di prima manda in porta proprio Dormi il quale è freddo e trafigge il portiere per il 2-0 biancazzurro.

Novità anche dal campionato. vista l’indisponibilità degli impianti di Montecchio e Fiorentino, sempre a causa del maltempo degli ultimi giorni, le partite della 17esima giornata in programma su quest’impianti subiranno delle variazioni. Per quanto riguarda domani, la sfida tra Tre Penne e Cailungo si giocherà a Dogana con calcio d’inizio alle 18, mentre Pennarossa-Murata si giocherà ad Acquaviva, sempre con calcio d’inizio alle 18. Domenica, invece, Libertas-Faetano verrà disputata ad Acquaviva alle 18.30, mentre Tre Fiori-Virtus sarà in programma a Dogana alle 19.